Раскрыты новые подробности о Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro

В сети появились новые подробности о смартфонах Google Pixel 7, которые дебютируют осенью.

Сообщается, что Pixel 7 и Pixel 7 Pro получат те же экраны, что и Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Так, младшая модель получит панель с разрешением 2400 х 1080 пикселей с частотой кадров 90 Гц, старшая будет иметь дисплей с разрешением 3120 х 1440 пикселей и частотой кадров 120 Гц. И если у Pixel 7 Pro экран вполне флагманский по нынешним меркам, то Pixel 7 мог бы получить матрицу с частотой кадров не менее 120 Гц. Панели будут поставляться компанией Samsung. Google официально анонсировала эти смартфоны 11 мая и сообщила, что продажи стартуют осенью. Новинкам приписывают мобильную платформу нового поколения — Tensor 2. Также они первыми в мире получили предустановленную ОС Android 13.