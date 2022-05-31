Раскрыты новые подробности о Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro

В сети появились новые подробности о смартфонах Google Pixel 7, которые дебютируют осенью.

Сообщается, что Pixel 7 и Pixel 7 Pro получат те же экраны, что и Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Так, младшая модель получит панель с разрешением 2400 х 1080 пикселей с частотой кадров 90 Гц, старшая будет иметь дисплей с разрешением 3120 х 1440 пикселей и частотой кадров 120 Гц. И если у Pixel 7 Pro экран вполне флагманский по нынешним меркам, то Pixel 7 мог бы получить матрицу с частотой кадров не менее 120 Гц. Панели будут поставляться компанией Samsung. Google официально анонсировала эти смартфоны 11 мая и сообщила, что продажи стартуют осенью. Новинкам приписывают мобильную платформу нового поколения — Tensor 2. Также они первыми в мире получили предустановленную ОС Android 13.
Xiaomi выпустила смартфон начального уровня Redmi 10A…
Xiaomi выпустила смартфон начального уровня Redmi 10AXiaomi выпустила смартфон Redmi 10A. Как и в случае с предыдущими устройствами серии A, Redmi 10A будет в…
Samsung готовит сразу два новых складных смартфона…
Samsung готовит сразу два новых складных смартфонаСледующие два складных смартфона Samsung появятся где-то во второй половине года, и в последнем инсайде и…
Samsung добавляет функции камеры Galaxy S22 в старые телефон…
Samsung добавляет функции камеры Galaxy S22 в старые телефонСерия Galaxy S22 запущена с несколькими улучшениями камеры, теперь Samsung объявила, что возвращает некот…
Первое живое изображение ZTE Axon 40 демонстрирует улучшенну…
Первое живое изображение ZTE Axon 40 демонстрирует улучшеннуZTE является пионером в мобильной индустрии, когда мы говорим о камерах под дисплеем. Многие с нетерпение…
Смартфон Realme 9 4G получит 108-Мп камеру…
Смартфон Realme 9 4G получит 108-Мп камеруНа официальном сайте Realme появилась страница еще не представленного официально смартфона Realme 9 4G, ч…
Redmi Note 11 Pro стал доступен для предзаказа в России…
Redmi Note 11 Pro стал доступен для предзаказа в РоссииКомпания Xiaomi начала принимать российские предзаказы на потенциальные бестселлеры Redmi Note 11 Pro 5G …
Раскрыт модуль камеры грядущего смартфона vivo X80 Pro+…
Раскрыт модуль камеры грядущего смартфона vivo X80 Pro+Сегодня представлена ​​довольно размытая, но официальная фотография модуля камеры vivo x80 Pro+. Он оснащ…
Doogee готовится выпустить новый ударопрочный смартфон Dooge…
Doogee готовится выпустить новый ударопрочный смартфон DoogeDoogee S98 Pro — это новый прочный смартфон с уникальным дизайном. Смартфон, похоже имеет дизайн, вдохнов…
Обзор HUAWEI Nova 8i 6/128 ГБ. Среднебюджетник с действительно безрамочным дисплеемОбзор HUAWEI Nova 8i 6/128 ГБ. Среднебюджетник с действительно безрамочным дисплеем
Обзор Itel A48. Недорогой смартфон для школьникаОбзор Itel A48. Недорогой смартфон для школьника
Обзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностьюОбзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностью
Обзор vivo V23e. Стиль, автономность, 50 Мп фронтальная камера и яркий дисплейОбзор vivo V23e. Стиль, автономность, 50 Мп фронтальная камера и яркий дисплей
Обзор Infinix Hot 10S NFC. Недорогой смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Infinix Hot 10S NFC. Недорогой смартфон с бесконтактными платежами
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor