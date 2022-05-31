Раскрыты новые подробности о новой линейке фитнес-браслетов Xiaomi Mi Band 7 Pro

Появились новые доказательства того, что в скором времени на рынке появится старшая модель линейки фитнес-браслетов Xiaomi Mi Band 7, которая выйдет под названием Xiaomi Mi Band 7 Pro. Пользователи фирменного приложения Xiaomi для соединения смартфонов с браслетами обнаружили в списке устройств неанонсированный браслет Xiaomi Mi Band 7 Pro. В списке также указаны модели Xiaomi Mi Band 7 NFC, Mi Band 6 NFC и Mi Band 5 NFC.

Xiaomi Mi Band 7 Pro, вероятно, будет похож на Redmi Band. Он получит экран большего размера, GPS-модуль для отслеживания перемещений без использования смартфона и увеличенный аккумулятор, который не будет мешать пользоваться GPS. Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7 уже поступил в продажу в Китае. Что касается Xiaomi Mi Band 7 Pro, то этот браслет ожидается в июне вместе с Xiaomi 12 Ultra.