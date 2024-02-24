Раскрыты основные параметры Samsung Galaxy A55 5G

В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy A55 5G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят 6,5-дюймовым экраном с разрешением 2340:1080 пикселей (плотность 450 ppi), фирменной однокристальной системой Exynos 1480 с тактовой частотой до 2750 МГц и графическим адаптером Xclipse 530, 8 ГБ оперативной памяти, предустановленной операционной системой Android 14, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт проводной зарядки и тройной основной камерой с главным датчиком изображения на 50 Мп.

Также смартфону приписывают наличие фронтальной камеры разрешением 32 Мп, корпуса с металлической рамкой по периметру и 12 ГБ оперативной памяти в топовой конфигурации.
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