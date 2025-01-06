Раскрыты параметры Realme 14 Pro 5G

Компания Realme раскрыла большую часть характеристик смартфонов Realme 14 Pro 5G и 14 Pro+ 5G, которые будут представлены в текущем месяце. Итак, базовая модель получит однокристальную систему MediaTek Dimensity 7300 Energy 5G, изогнутый экран с кадровой частотой 120 Гц и технологией защиты глаз, меняющую цвет тыльную панель, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP69, IP68 и IP66, ударопрочный корпус, основную камеру с 50-Мп главным модулем на базе датчика Sony IMX882, оптической стабилизацией и тройной вспышкой MagicGlow, селфи-камеру разрешением 16 Мп, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч и поддержку 45-Вт проводной зарядки.

Realme 14 Pro+ 5G отличается чипсетом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, 50-Мп сенсором Sony IMX896 и фронтальной камерой на 32 Мп.