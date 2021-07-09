Раскрыты спецификации смартфона realme GT Master Edition

realme готовит к релизу новый смартфон realme GT Master Edition.

Благодаря рендерам видно, что смартфона имеет систему из трех камер, ожидается, что модель получит основную камеру на 64 МП, сверхширокоугольный объектив на 8 МП и датчик глубины на 2 МП. realme GT Master Edition оснащен 6,43-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Датчик отпечатков пальцев расположен на дисплее. Новинка будет работать с Realme UI 2.0 на базе Android 11. Производительность обеспечит процессор Snapdragon 778 в паре с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора на 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperDart мощностью 65 Вт.

Ориентировочная стоимость модели realme GT Master Edition составляет около 400 долларов.