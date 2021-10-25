Распаковку Redmi Note 11 Pro показали на видео В сети появилось видео с распаковкой смартфона Redmi Note 11 Pro, который еще не был представлен официально. Автор подтвердил наличие адаптера питания мощностью 67 Вт, 6,61-дюймового AMOLED-дисплея с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, бокового дактилоскопического сенсора, тыльной квадрокамеры с главным модулем разрешением 64 Мп, селфи-камеры разрешением 32 Мп, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти, однокристальной системы MediaTek Dimensity и аккумуляторной батареи ёмкостью 4500 мАч. В сети появилось видео с распаковкой смартфона Redmi Note 11 Pro, который еще не был представлен официально. Автор подтвердил наличие адаптера питания мощностью 67 Вт, 6,61-дюймового AMOLED-дисплея с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, бокового дактилоскопического сенсора, тыльной квадрокамеры с главным модулем разрешением 64 Мп, селфи-камеры разрешением 32 Мп, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти, однокристальной системы MediaTek Dimensity и аккумуляторной батареи ёмкостью 4500 мАч. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 19:44 . Продукт - Redmi Note 11 Pro Комментарии и отзывы Redmi Note 11 Pro

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