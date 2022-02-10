Распределение чипсетов серии Samsung Galaxy S22 по регионам

Серия Galaxy S22 официально представлена и как и в прошлые годы, Samsung будет поставлять свои новые устройства с разными наборами микросхем в зависимости от региона. Некоторые модели будут оснащены собственным чипсетом Samsung Exynos 2200, а другие получат платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Samsung собирается использовать Snapdragon 8 Gen 1 в Южной Корее, Северной Америке, Австралии, Индии, ОАЭ и Южной Африке. Европа и Великобритания получат Exynos 2200. Исторически Samsung поставляла свои флагманы серии S с чипами Qualcomm в Южную Корею и США, в то время как в других регионах оставался вариант Exynos. Интересно, почему на этот раз только Европа и Великобритания получат чип Exynos. Оба чипсета изготовлены по 4-нм техпроцессу и имеют восьмиядерные процессоры с производительным ядром Cortex-X2, тремя ядрами Cortex-A710 и четырьмя ядрами Cortex-A510.