Распределительный блок Phanteks Glacier D140

Компания Phanteks накануне представила уникальное решение для сборки кастомной СВО. Новый Glacier D140 станет первым универсальным распределительным блоком, разработанным производителем для легкой установки с 140-мм вентиляторным отсеком сзади и семью слотами PCI. Блок поставляется со встроенным освещением RGB. В блоке также есть вентиляционные каналы, что означает, что важные компоненты получают охлаждение. R160C и R220C -это резервуары с прозрачной задней панелью и адресуемой подсветкой RGB. Они поставляются с кронштейном вентилятора 120/140 мм, поэтому их можно разместить в нескольких местах.