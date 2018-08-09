Распродажа перед школой

Мы всегда рекомендуем покупать электронику во время проведения всевозможных акций, так как это экономит личные средства пользователей и позволяет получить более крутой продукт. В этот раз интернет-магазин запустил акцию перед школой, во время которой нам выдают крутые скидки на классные смартфоны. Например, Umidigi Umi Z2 выглядит просто шикарно, а теперь его еще и со скидкой отдают. Собственно, перед школой покупать смартфон своему ребенку не самая умная идея, ведь вместо уроков он будет играть в игрушки и все, а вот себе вполне можно приобрести интересную новинку. Благо, смартфоны здесь достаточно доступные, есть даже защищенные модели, и акция со скидкой позволит потратить заметно меньше денег. Или же на сэкономленные деньги купить себе чехол или пленку для смартфона, можно еще и наушники взять.