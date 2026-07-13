Рассекречен RGB MiniLED-монитор HKC Apex 32U165VD

Компания HKC раскрыла характеристики мониторов Apex 32U165VD и Apex 27U165D, которые были впервые показаны на выставке Computex 2026. По данным производителя, перед нами первые на рынке мониторы с подсветкой RGB MiniLED с диагональю 32 и 27 дюймов. Новинки характеризуются двумя режимами работы с разрешением 4K и частотой обновления 165 Гц, а также разрешением Full HD и кадровой частотой 330 Гц, поверхностью с низким коэффициентом отражения (менее 1,8%), 4788 и 3456 зонами подсветки соответственно, пиковой яркостью 1400 кд/кв.м в режиме HDR и яркостью 700 кд/кв.м. на всей панели, а также процессором управления цветом с заявленной точностью в 114 бит. Цены мониторов и дата начала продаж будут объявлены позже.