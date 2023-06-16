Рассекречен дизайн Samsung Galaxy Z Flip5

В сети появилось официальное рекламное изображения складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip5, официальный релиз которого ожидается в конце июля. Как и предполагалось, аппарат будет отличаться от предшественника крупным внешним дисплеем и адаптированными специально для Flip5 приложениями Google.

Что до технических характеристик, устройству приписывают наличие 6,7-дюймового гибкого AMOLED-дисплея, однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 ГБ оперативной и до 512 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камеры с 12-Мп модулями и батареи ёмкостью 3700 мАч.