Рассекречен дизайн складного смартфона Honor Magic V

Компания Honor поделилась изображением складного смартфона Honor Magic V, официальная презентация которого состоится 10 января. О грядущей новинке известно уже немало. Аппарат получит внешний 6,5-дюймовый дисплей с кадровой частотой 90 Гц, 8-дюймовый гибкий внутренний 120-Гц экран, врезанные фронтальные камеры в обоих экранах, топовый чипсет Snapdragon 8 Gen 1, предустановленную ОС Android 12 с фирменной оболочкой Magic UI 6.0, батарею ёмкостью 5100 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт и тройную основную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп.