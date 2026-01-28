Рассекречен дизайн смартфона Motorola Moto G77

Сетевое издание YTechB опубликовало рендеры смартфонов Motorola Moto G67 и Moto G77, которые еще не был представлены официально. Старшая модель выйдет в расцветках Pantone Black Olive и Shaded Spruce, а младшая – в Pantone Arctic Seal и Light Parrot Green.

Moto G77 приписывают наличие 6,8-дюймового дисплея AMOLED с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, 6-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 6400 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MC2, предустановленной ОС Android 16, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, сдвоенной тыльной камеры с модулями на 108 Мп и 8 Мп (сверхширик), батареи ёмкостью 5200 мАч, поддержки 30-Вт быстрой проводной зарядки и защиты от воды и пыли и воды в соответствии со степенью IP64.