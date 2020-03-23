Рассекречен дизайн смартфона Redmi K30 Pro

2020-03-23, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Redmi K30 Pro; [36]
В сети появились фотографии ожидаемого смартфона Redmi K30 Pro, официальный анонс которого ожидается уже завтра, 24 марта. Отметим отсутствие вырезов на передней панели и очень тонкие рамки. Аппарат получит многомодульную тыльную камеру с 3-кратным оптическим, 30-кратным цифровым зумом и системой оптической стабилизации, топовый восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 865, двухрежимную поддержку 5G, оперативную память нового поколения LPDDR5, быструю флэш-памятью UFS 3.1 и проводную зарядку мощностью 33 Вт.


Комментарии и отзывы Redmi K30 Pro
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