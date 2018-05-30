Рассекречен дизайн смартфона Samsung Galaxy A9 Star

Тайваньский регулятор NCC опубликовал фото смартфона Samsung Galaxy A9 Star, который еще не был представлен официально. Отметим вертикально ориентированную двойную камеру, выступающую относительно корпуса, разъем USB-C внизу, 3,5 мм аудиоразъем, а также кнопку Bixby.

Согласно данным китайского регулятора TENAA аппарат получит 6,28-дюймовый дисплей с разрешением 2220:1080 пикселей, аккумулятор на 3700 мАч, восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,2 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, двойную основную камеру на 24 Мп и 16 Мп, фронтальную камеру на 24 Мп, сканер отпечатков пальцев, а также операционную систему Android 8.0 Oreo. Размеры смартфона равны 62,4:77,0:7,55 мм, а вес – 188 граммам.