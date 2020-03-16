Рассекречен флагманский смартфон Arrows 5G F-51A

На официальном сайте Fujitsu, компания раньше времени опубликовала данные о своем новом флагманском смартфоне Arrows 5G F-51A. Информация была почти сразу же удалена, но за столь короткий период, когда она была на сайте, инсайдеры уже успели поделиться ей в открытом доступе. Итак, гаджет оснастили чипсетом Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, 6,7-дюймовым AMOLED экраном (2340:1080 точек) со врезанной в дисплей селфи-камерой на 32 Мп, подэкранным сканером отпечатков пальцев, основной тройной камерой модулями на 48,16 и 8 Мп (есть поддержка оптической стабилизации, видео 4K и 3-кратный оптический зум). Кроме этого, флагман получил модуль бесконтактных платежей NFC, Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, защиту IP68, OC Android 10, а также батарею на 4070 мА•ч.