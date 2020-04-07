Рассекречен смартфон Honor 30 Pro

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфоне Honor 30 Pro, анонс которого ожидается уже совсем скоро. По свежим данным, гаджет оснащён 6,57-дюймовым OLED- экраном (1080:2340 точек) с соотношением сторон 19:5:9, вырезанной в дисплей фронтальной камерой на 32 Мп, основной квдарокамерой с главным датчиком на 50 Мп, платформой Kirin 990 5G, 8/12 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, подэкранным дактилоскопом, батареей на 3900 мАч, а также операционной системой Android 10.