Рассекречены характеристики смартфона Samsung Galaxy A90 5G

В сети появились фотографии упаковки смартфона Samsung Galaxy A90 5G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получил 6,7-дюймовый SuperAMOLED дисплей с разрешением Full HD+ и каплевидным вырезом для фронтальной камеры разрешением 32 Мп, восьмиядерный процессор (скорее всего, это топовый Snapdragon 855), тройную камеру с модулями на 48 Мп, 5 Мп и 8 Мп, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, модем 5G и супербыструю зарядку с комплектным адаптером питания на 25 Вт. Официальный анонс смартфона может состояться уже на следующей неделе.