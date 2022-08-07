Рассекречены параметры 200-Мп камеры в Moto X30 Pro

Компания Motorola раскрыла подробности об основной камере смартфона Moto X30 Pro, официальный релиз которого состоится 11 августа. Итак, аппарат получит тройную камеру с модулями разрешением 200 Мп (сенсор ISOCELL HP1 оптического формата 1/1,22 дюйма), 50 Мп (сверхширокоугольная оптика с углом обзора 117 градусов) и 12 Мп (датчик Sony IMX663 и 2-кратный оптический зум).

Ранее было подтверждено наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 8 или 12 ГБ оперативной и 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти. На уровне слухов предполагается, что смартфон оснастят поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт и AMOLED-дисплеем с кадровой частотой 144 Гц.