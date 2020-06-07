Разблокированный iPhone SE продают за 139 долларов

Новый Apple iPhone SE уже появился в продаже, однако модель первого поколения по-прежнему остается популярной у фанатов сверхкомпактных смартфонов. Сегодня стало известно, что в популярном магазине Amazon можно купить разблокированный iPhone SE в цвете розовое золото за 139 долларов. Напомним, что iPhone SE первого поколения оснащается фирменной платформой Apple A9, 4-дюймовой Retina-панелью, 2 ГБ оперативной памяти, одинарной 12-Мп тыльной камерой с возможностью записывать видео в разрешении 4K, дактилоскопическим сенсором Touch ID и поддержкой Apple Pay.

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