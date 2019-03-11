Разблокировку лица на Galaxy S10 можно легко одурачить

Последняя серия смартфонов Samsung Galaxy S10 поставляется с системой распознавания лиц, которая, в отличие от предыдущего поколения, не имеет дополнительного сканера радужной оболочки глаза. Из-за этого он намного менее безопасен.

В сети появилось множество сообщений о том, что Galaxy S10 был разблокирован поддельной фотографиями и видео владельца. Несмотря на наличие косвенных сигналов, например, фокусное расстояние, пикселирование, отпечатки пальцев и пятна на телефоне воспроизводящем видео, указывающие на то, что что-то не так, Galaxy S10 был разблокирован. А некоторым удалось одурачить Galaxy S10 + лицом брата или сестры.

Известно, что системы распознавания лиц на телефонах Android весьма уязвимы для атак. Forbes использовал 3D-печатную головку в декабре 2018 года для тестирования функции распознавания лиц на флагманских телефонах, таких как iPhone X, LG G7 ThinQ, Galaxy S9, Galaxy Note8 и OnePlus 6. iPhone X с Face ID было единственным устройством, которое остается заблокированным во всех тестовых сценариях.