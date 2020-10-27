Разбор iPhone 12 и 12 Pro показал практическую идентичность

iFixit опубликовал полный детальный разбор новых смартфонов Apple iPhone 12 и iPhone 12 Pro. По итогам выяснилось, что эти телефоны почти идентичны по техническим характеристикам.

Телефоны настолько похожи, что там, где Pro держит свой дополнительный модуль камеры + лидар, у iPhone 12 есть пластиковая прокладка, которая восполняет отсутствие третьей камеры. Также iFixit практически идентичные материнские платы, одинаковые сканеры лица Face ID, флэш-модули и разъемы Lightning.

Разбор показал, что у iPhone 12 и iPhone 12 Pro батареи емкостью 10,78 Втч. При напряжении 3,83 В это соответствует 2815 мАч. Это также означает, что эти новые телефоны имеют меньшие батареи, чем прошлогодние iPhone 11 и iPhone 11 Pro. По сравнению с прошлогодними телефонами, в этом году iPhone имеет батареи, которые на 7% меньше, но благодаря более энергоэффективному процессору A14 Bionic 5 нм время автономной работы не сильно повлияло.

Наконец, iFixit поставил этим новым телефонам оценку ремонтопригодности на 6 баллов из 10 , высоко оценив использование сменных дисплеев. Для крепления большинства модулей используются винты, а не клей, что значительно облегчит работу ремонтникам.
Комментарии и отзывы iPhone 12 и 12 Pro
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