Разборку Redmi Note 9T показали на видео

Компания Xiaomi показала процесс разборки смартфона Redmi Note 9T, который недавно появился в европейской продаже. Ролик демонстрирует слот для двух SIM-карт и карты памяти, 3,5-мм аудиоразъем, стереодинамики, графитовую систему охлаждения, вибромоторчик, аккумулятор на 5000 мАч и прочие комплектующие. В Старом Свете за вариант с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти просят 230 евро, а с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти 270 евро. В Китае Redmi Note 9 5G (китайская версия Redmi Note 9T) стоит 197, 227 и 258 долларов за версии с 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти.

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