Razer Barracuda X создали для универсальных геймеров

В прошлом месяце Razer анонсировала Bluetooth-наушники Opus X, предназначенные для мобильных игр. Теперь за ним последовала новинка Barracuda X, которая разработана для работы со всеми вашими игровыми консолями, а также с вашим ПК. Barracuda X также стоит 99 долларов, как и Opus X, но это совершенно разные устройства. В то время как Opus X подключается через Bluetooth, Barracuda X подключается по беспроводной сети через адаптер USB-C с использованием беспроводной технологии 2,4 ГГц под названием Razer HyperSpeed ​​Wireless. Этот ключ обеспечивает сверхнизкую задержку и может быть подключен к порту USB-C на контроллере PlayStation 5 DualSense 5, консолях Nintendo Switch, ПК и телефонах с поддержкой USB-C. Пользователи также могут подключаться к любому из этих устройств и беспроводному геймпаду Xbox с помощью вспомогательного кабеля 3,5 мм для вывода звука.

Также наушники весом 250 грамм оснащены драйверами TriForce 40 мм, в левом наушнике находятся кнопки управления, аудиоразъем, порт для зарядки USB-C и разъем для съемного микрофона. К сожалению, активного шумоподавления (ANC) нет. Но, впрочем, для устройства за 99 долларов это вполне нормально. Время автономной работы Razer Barracuda X составляет 20 часов, что меньше, если сравнивать его с Opus X (до 30 часов с включенным ANC и 40 часов с выключенным ANC). Но этого вам точно хватит, чтобы играть в игры с комфортом и не думать о постоянной зарядке. Стоимость для рынка России пока что никто не сообщает.
Комментарии и отзывы Razer Barracuda X
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