Razer Blade 14 с GeForce RTX 3080 Laptop подешевел до $1800

В последние недели в продаже появляются ноутбуки на процессорах Intel Raptor Lake и графических адаптерах GeForce RTX 40 Laptop, но они могут отпугнуть потенциальных покупателей высокой ценой. Отличной альтернативой могут стать модели предыдущего поколения на видеокартах GeForce RTX 3080 Laptop. Например, ноутбук Razer Blade 14 с производительным 8-ядерным чипом Ryzen 9 5900HX и графикой GeForce RTX 3080 Laptop с 8 ГБ памяти подешевел в США с 2800 долларов до 1800 долларов. Данный ноутбук также интересен 14-дюймовым экраном с разрешением QHD и частотой обновления 165 Гц, небольшой толщиной и массой 1,8 кг, что очень достойной для столь производительного устройства. К сожалению, в Европе геймерские ноутбуки хоть и сбавляют в цене, но все равно остаются очень дорогими. К примеру, Gigabyte Aero 17 c Core i9-12900H, 32 ГБ оперативной памяти, SSD на 2 ТБ и GeForce RTX 3080 Ti Laptop подешевел с 3500 евро только до 3000 евро.

17-дюймовый ноутбук HP Laptop 17z-cp200 оценили всего в $330…
Компания HP пополнила ассортимент доступных ноутбуков моделью Laptop 17z-cp200, который оценен всего в 33…
Dell Concept Luna позволяет ремонтировать ноутбук в домашних…
Большинство крупных производителей ноутбуков не особо переживают о возможности эти ноутбуки ремонтировать…
Samsung Galaxy Book 3 Ultra показали на рендерах…
Сетевые инсайдеры поделились изображениями ноутбуков Samsung Galaxy Book3 Pro и Galaxy Book3 Pro 360, кот…
Ноутбук Haier Boyue G43 получил китайский CPU Zhaoxin KX-600…
Компания Haier пополнила ассортимент ноутбуков моделью Boyue G43, которая получила китайский 16-нм 4-ядер…
Samsung Galaxy Book2 Go 5G представлен официально …
Компания Samsung пополнила ассортимент ноутбуков моделью Galaxy Book2 Go 5G, которая основана на однокрис…
Xiaomi Mi Notebook Air 13 подешевел на $145…
Компания Xiaomi снизила стоимость ноутбука Xiaomi Mi Notebook Air 13, рекомендованная цена которого в Кит…
Рынок ПК и ноутбуков упал ещё на 16%…
Если вы следите за рынком электроники, то знаете, что в период пандемии спрос на ноутбуки и компьютеры вы…
Samsung Galaxy Book3 Ultra окажется дорогим ноутбуком…
Авторитетный информатор SnoopyTech поделился подробностями о европейских ценах на ноутбуки Galaxy Book3, …
Обзор Infinix Inbook X2 Plus. Яркий ноутбук со сбалансированными характеристикамиОбзор Infinix Inbook X2 Plus. Яркий ноутбук со сбалансированными характеристиками
Обзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутбукаОбзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутбука
Обзор HIPER Dzen YB97KDOK. Недорогой ноутбук для повседневных задач на Core i3-1115G4Обзор HIPER Dzen YB97KDOK. Недорогой ноутбук для повседневных задач на Core i3-1115G4
Обзор Thunderobot 911 Plus X. Игровой ноутбук на 17,3Обзор Thunderobot 911 Plus X. Игровой ноутбук на 17,3" с 3050 Ti за вменяемый ценник
Обзор Predator Triton 500 SE (PT516-51s-953W). Игровой ноутбук с Core i9-11900H и RTX 3080Обзор Predator Triton 500 SE (PT516-51s-953W). Игровой ноутбук с Core i9-11900H и RTX 3080
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor