Razer Blade 14 с GeForce RTX 3080 Laptop подешевел до $1800

В последние недели в продаже появляются ноутбуки на процессорах Intel Raptor Lake и графических адаптерах GeForce RTX 40 Laptop, но они могут отпугнуть потенциальных покупателей высокой ценой. Отличной альтернативой могут стать модели предыдущего поколения на видеокартах GeForce RTX 3080 Laptop. Например, ноутбук Razer Blade 14 с производительным 8-ядерным чипом Ryzen 9 5900HX и графикой GeForce RTX 3080 Laptop с 8 ГБ памяти подешевел в США с 2800 долларов до 1800 долларов. Данный ноутбук также интересен 14-дюймовым экраном с разрешением QHD и частотой обновления 165 Гц, небольшой толщиной и массой 1,8 кг, что очень достойной для столь производительного устройства. К сожалению, в Европе геймерские ноутбуки хоть и сбавляют в цене, но все равно остаются очень дорогими. К примеру, Gigabyte Aero 17 c Core i9-12900H, 32 ГБ оперативной памяти, SSD на 2 ТБ и GeForce RTX 3080 Ti Laptop подешевел с 3500 евро только до 3000 евро.