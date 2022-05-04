Razer Blade 15 получит уникальный дисплей 240 Гц

Обычно при покупке ноутбука вам приходится выбирать между высокой частотой обновления и яркими изображениями OLED, но Razer утверждает, что может предложить и то, и другое одновременно. Компания планирует обновить Blade 15 опцией того, что, по ее словам, является первым OLED-дисплеем для ноутбука с частотой 240 Гц. Вы получите высокую скорость отклика, которая может обеспечить преимущество в многопользовательских играх, но у вас по-прежнему будет панель 1440p с точной цветопередачей (100 процентов пространства DCI-P3) с высокой контрастностью. Если машина соответствует заявленным характеристикам, вы сможете играть в новейший онлайн-шутер на одном дыхании или даже редактировать видео. Впрочем, будет несколько компромиссов. Панель с частотой 240 Гц не особенно яркая — 400 нит.

Соответственно, вам не захочется работать при ярком солнечном свете. И хотя риск выгорания, связанный с OLED, не так высок, как раньше, это может быть не лучший выбор, если вы регулярно работаете со статическим контентом, таким как фотографии. И если вы думали, что OLED-экран с частотой 240 Гц должен быть дорогим… вы правильно догадались. Blade 15 с этой панелью поступит в продажу в четвертом квартале этого года по цене 3500 долларов. Вы получите 32 ГБ ОЗУ, процессор Core i9-12900H 12-го поколения, графику GeForce RTX 3070 Ti и твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ как часть пакета, но ясно, что Razer нацеливает эту спецификацию на состоятельных геймеров, которые хотят развлечься.
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