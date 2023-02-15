Razer Blade 18 с GeForce RTX 4070 Laptop и 32 ГБ ОЗУ появился в продаже

Ноутбук также оснащается 18-дюймовым дисплеем с разрешением QHD+, кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 3 мс, пиковой яркостью 500 кд/м2, 100% охватом цветового пространства DCI-P3, поддержкой технологии NVIDIA G-Sync, 5-Мп камерой Windows Hello с функцией распознавания пользователей, интерфейсами Thunderbolt 4, HDMI 2.1 и USB 3.2 Gen2 Type-C, тремя разъемами USB 3.2 Gen2 Type-A, 1, портом Ethernet 2,5 Гбит/с, слотом для карт памяти SD, 3,5-мм гнездом и системой объёмного звучания THX Spatial Audio с 2 высокочастотными динамиками и 4 сабвуферами.