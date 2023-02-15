Razer Blade 18 с GeForce RTX 4070 Laptop и 32 ГБ ОЗУ появился в продаже

Компания Razer выпустила в китайскую продажу ноутбук Blade 18, который получил новые процессоры Intel и графику NVIDIA. Конфигурация с Intel Core i9-13950HX, 16 ГБ ОЗУ, SSD вместимостью 1 ТБ и видеокартой GeForce RTX 4060 Laptop оценена в 3520 долларов. Вариант с чипом Intel Core i9-13950HX, 32 ГБ оперативной памяти, накопителем на 1 ТБ и GeForce RTX 4070 Laptop обойдется в 4100 долларов.

Ноутбук также оснащается 18-дюймовым дисплеем с разрешением QHD+, кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 3 мс, пиковой яркостью 500 кд/м2, 100% охватом цветового пространства DCI-P3, поддержкой технологии NVIDIA G-Sync, 5-Мп камерой Windows Hello с функцией распознавания пользователей, интерфейсами Thunderbolt 4, HDMI 2.1 и USB 3.2 Gen2 Type-C, тремя разъемами USB 3.2 Gen2 Type-A, 1, портом Ethernet 2,5 Гбит/с, слотом для карт памяти SD, 3,5-мм гнездом и системой объёмного звучания THX Spatial Audio с 2 высокочастотными динамиками и 4 сабвуферами.