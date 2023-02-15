Razer Blade 18 с GeForce RTX 4070 Laptop и 32 ГБ ОЗУ появился в продаже

Компания Razer выпустила в китайскую продажу ноутбук Blade 18, который получил новые процессоры Intel и графику NVIDIA. Конфигурация с Intel Core i9-13950HX, 16 ГБ ОЗУ, SSD вместимостью 1 ТБ и видеокартой GeForce RTX 4060 Laptop оценена в 3520 долларов. Вариант с чипом Intel Core i9-13950HX, 32 ГБ оперативной памяти, накопителем на 1 ТБ и GeForce RTX 4070 Laptop обойдется в 4100 долларов.

Ноутбук также оснащается 18-дюймовым дисплеем с разрешением QHD+, кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 3 мс, пиковой яркостью 500 кд/м2, 100% охватом цветового пространства DCI-P3, поддержкой технологии NVIDIA G-Sync, 5-Мп камерой Windows Hello с функцией распознавания пользователей, интерфейсами Thunderbolt 4, HDMI 2.1 и USB 3.2 Gen2 Type-C, тремя разъемами USB 3.2 Gen2 Type-A, 1, портом Ethernet 2,5 Гбит/с, слотом для карт памяти SD, 3,5-мм гнездом и системой объёмного звучания THX Spatial Audio с 2 высокочастотными динамиками и 4 сабвуферами.
Thunderobot T-Book 2023 получит 120-Гц экран c разрешением 2…
В сети появилась информация о ноутбуке Thunderobot T-Book 2023 года, который выйдет в вариантах с 14- и 1…
Представлены ноутбуки Gigabyte Aorus 17 и Aorus 15…
Компания Gigabyte пополнила ассортимент ноутбуков моделями Aorus 17 и Aorus 15, которые основаны на чипах…
У MSI уже есть игровой ноутбук на RTX 4090…
Буквально несколько часов назад инсайдеры поделились новостью о том, что компания NVIDIA готовит к релизу…
Samsung Galaxy Book3 Ultra будет весить всего 1,17 кг…
Инсайдер SnoopyTech поделился новыми подробностями о топовом ноутбуке Samsung Galaxy Book3 Ultra, который…
Ноутбук Lenovo Xiaoxin Air 14 2023 получит 120-Гц экран 2,8K…
В сети появились качественные изображения и подробности о некоторых характеристиках ноутбука Lenovo Xiaox…
Представлен ноутбук Thunderobot 911X 2023 с GeForce RTX 4050…
Сегодня стартовали продажи ноутбуков с видеокартами GeForce RTX 4080 и RTX 4090 Laptop, а через пару неде…
MacBook получит сенсорный экран уже скоро…
Когда-то давно, лет пять назад, а может даже больше, некоторые производители ноутбуков приняли достаточно…
Представлен ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5i …
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков новым поколением модели IdeaPad Slim 5i, основанной на чи…
Обзор Infinix Inbook X2 Plus. Яркий ноутбук со сбалансированными характеристикамиОбзор Infinix Inbook X2 Plus. Яркий ноутбук со сбалансированными характеристиками
Обзор Thunderobot 911 Plus X. Игровой ноутбук на 17,3Обзор Thunderobot 911 Plus X. Игровой ноутбук на 17,3" с 3050 Ti за вменяемый ценник
Обзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутбукаОбзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутбука
Обзор realme book RMNB 1002. Доступный ультрабук c быстрой зарядкой и 2K экраномОбзор realme book RMNB 1002. Доступный ультрабук c быстрой зарядкой и 2K экраном
Обзор Predator Triton 500 SE (PT516-51s-953W). Игровой ноутбук с Core i9-11900H и RTX 3080Обзор Predator Triton 500 SE (PT516-51s-953W). Игровой ноутбук с Core i9-11900H и RTX 3080
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor