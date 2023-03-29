Razer готовит к релизу ноутбук Blade 14 2023

Характеристики, предоставленные инсайдером _rogame, указывают на то, что ноутбук Razer Blade 14 2023 будет оснащён самыми передовыми компонентами, которые только могут быть установлены в игровом ноутбуке. С процессором Ryzen 9 7940HS и видеокартой RTX 4070, Blade 14 должен обеспечить игровую производительность высшего уровня, но, безусловно, лишь по названиям компонентов оценить реальную производительность модели пока что невозможно. Мы знаем, что Ryzen 9 7940HS — это 8-ядерный, 16-поточный процессор, который может работать на частоте до 5,20 ГГц, но пределы мощности RTX 4070 в настоящее время неизвестны, особенно если речь идёт о 14-дюймовом ноутбуке в тонком корпусе, где по понятным причинам реализовать хорошее охлаждение не выйдет.

С моделью нового поколения компания Razer может либо придерживаться того же предела мощности в 100 Вт, как и в ноутбуке прошлого года, либо немного увеличить его, и благодаря эксклюзивным функциям RTX 4070, таким как DLSS 3.0 и Frame Generation, владельцы гаджета могут получить значительно более высокие кадровые частоты в поддерживаемых играх. К сожалению, предел памяти VRAM 8 ГБ RTX 4070 может оказаться узким местом в будущих играх, и неясно, появятся ли конфигурация ноутбука с более производительной видеокартой. Но это явно очень интересное решение для тех пользователей, которым нужен игровой ноутбук или просто производительное решение на базе Windows-конфигурации. Стоимость пока что не называется.