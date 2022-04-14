Razer и Lambda работают над созданием рабочей станции Tensorbook

Новейший ноутбук Lambda, оснащенный графическим процессором NVIDIA RTX 3080 16 ГБ Max-Q и процессором Intel i7-11800H получился самым мощным ноутбуком для глубокого обучения, позволяющий разрабатывать и тестировать в любое время и в любом месте.

Пользователю доступна оперативная память DDR4-3200 объемом 64 ГБ и твердотельный накопитель PCIe 4.0 емкостью 2 ТБ. Что касается дисплея, то он использует 15,6-дюймовую панель с частотой обновления 165 Гц и разрешением 1440p. Lambda Tensorbook спроектирован так, чтобы быть гладким и стильным, как и Razer Blade, с цельным алюминиевым корпусом и множеством вариантов подключения, включая Thunderbolt 4, USB 3.2, HDMI 2.1, устройство чтения карт SD и разъем для наушников.

Lambda Stack предварительно установлен в Ubuntu Linux с последними драйверами и инструментами машинного обучения, включая PyTorch, Tensorflow, CUDA и cuDNN.

Lambda x Razer Tensorbook доступен по цене около 3499 долларов.

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