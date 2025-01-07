Razer обновила ноутбук Blade 16

Сегодня компания Razer анонсировала важное обновление своего игрового ноутбука Razer Blade 16 — помимо нового процессора и графической карты, устройство стало тоньше по сравнению с моделью 2024 года. Стоит отметить, что новый Blade 16 оснащается процессором Ryzen AI 9 HX 370 и видеокартой нового поколения от NVIDIA. Также производитель обновил аудиосистему — вместо четырёх динамиков теперь установлено шесть. Экран остался прежним — OLED-матрица с частотой обновления 240 Гц, которая впервые появилась в линейке в прошлом году. При этом хотелось бы сделать акцент на том, что это первый раз, когда Razer использует процессор AMD в модели Blade 16. Кроме того, компания утверждает, что все эти изменения уместились в корпус, который более чем на 30% тоньше предшественника — толщина передней части составляет всего 14,9 мм.

Для сравнения, толщина MacBook Pro 16 составляет 15,5 мм. Ещё новый Blade 16 оснащён аккумулятором ёмкостью 90 Втч, который может зарядиться до 80% всего за 45 минут. Кроме того, прошлогодняя модель сильно нагревалась и Razer утверждает, что в новой версии используется обновлённый термогель, который покрывает большую площадь внутри корпуса, чем раньше, что положительно сказывается на температурном режиме. Кроме того, новый процессор Ryzen AI 9 HX 370 позволяет продлить автономность устройства, что крайне важно, так как это всё же ноутбук, который хочется брать в путешествия или просто возить на работу из дома. А вот стоимость ноутбука пока что под секретом.
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