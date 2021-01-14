Razer представила Blade 15 на RTX 30

Компания Razer на выставке CES 2021 показала обновленные ноутбуки с новым железом, которое предоставляет пользователю все необходимые ему возможности. Обновление включает в себя новые графические процессоры RTX 3060/3070/3080 и обновленные дисплеи с высокой частотой обновления для серии Blade. У ноутбука имеется две версии, и они получают улучшенную трассировку лучей, Whisper Mode 2.0 (улучшенная акустика), порты USB-C, HDMI 2.1, UHS-III SD Card Reader для подключения периферии и внешних накопителей. Кроме того, пользователь получает фирменную клавиатуру Razer Chroma RGB — она не только достаточно качественная, но и оборудована подсветкой, которую можно настраивать. На текущий момент вопрос лишь в стоимости, ведь у этого ноутбука достаточно мощные компоненты.