Razer представила Blade 18 с RTX 50 на борту…

С другой стороны, стоит отметить, что Razer — не единственная компания, выпустившая новые игровые ноутбуки. NVIDIA уже анонсировала целую серию ноутбуков с RTX 50, которые будут выпускаться компаниями Asus, MSI и HP. Более того, на выставке CES 2025 в январе многие из этих устройств были представлены — можно было ознакомиться с полным перечнем характеристик, пусть и без конкретных цен, а теперь ситуация прояснилась. Остаётся лишь надеяться, что мобильные версии RTX 50 не столкнутся с теми же проблемами, что и настольные видеокарты последнего поколения — речь про скромный прирост производительности, высокое энергопотребление и возможные ошибки производства, из-за чего у видеокарт отсутствуют ROP-модули. Но цены даже в этом случае слишком высокие, как для ноутбуков.