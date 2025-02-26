Razer представила Blade 18 с RTX 50 на борту

Сегодня компания Razer официально представила новую модель игрового ноутбука под названием Blade 18. Как и его более компактный собрат Blade 16, новинка оснащена видеокартами серии NVIDIA RTX 50 и процессорами Intel поколения Arrow Lake. Однако ключевое отличие — большой 18-дюймовый экран с двумя режимами работы (разрешение 3840×2400 пикселей при частоте 240 Гц или 1920×1200 при 440 Гц). Начальная цена Razer Blade 18 составляет 3200 Долларов за версию с RTX 5070 Ti, а топовая конфигурация с RTX 5090 обойдётся в 4500 долларов. Однако, как и в случае с ранее анонсированным Blade 16 за 2800 долларов, доставка ноутбуков начнётся только в конце апреля, так что сейчас купить ноутбук не выйдет.

С другой стороны, стоит отметить, что Razer — не единственная компания, выпустившая новые игровые ноутбуки. NVIDIA уже анонсировала целую серию ноутбуков с RTX 50, которые будут выпускаться компаниями Asus, MSI и HP. Более того, на выставке CES 2025 в январе многие из этих устройств были представлены — можно было ознакомиться с полным перечнем характеристик, пусть и без конкретных цен, а теперь ситуация прояснилась. Остаётся лишь надеяться, что мобильные версии RTX 50 не столкнутся с теми же проблемами, что и настольные видеокарты последнего поколения — речь про скромный прирост производительности, высокое энергопотребление и возможные ошибки производства, из-за чего у видеокарт отсутствуют ROP-модули. Но цены даже в этом случае слишком высокие, как для ноутбуков.
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