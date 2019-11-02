Razer представила беспроводные наушники Hammerhead TWS

Наушники Razer Hammerhead TWS - беспроводные наушники с передовыми технологическими функциями, такими как Bluetooth 5.0, сверхнизкой задержкой и высоким качеством звука.

Дизайн наушников Razer Hammerhead True Wireless выглядит как кувалда. Наушники спроектированы так, чтобы обеспечить безупречный, насыщенный и захватывающий звук для игр, музыки и фильмов через соединение Bluetooth 5.0.

Они способны обеспечить до 3 часов автономной работы. Есть чехол для зарядки USB-C. Наушники можно настроить в соответствии со звуковыми потребностями слушателя через специальное приложение. Рыночная стоимость составляет $ 99.99.