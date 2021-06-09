Razer представила беспроводные наушники с подсветкой

Если вы геймер, есть несколько наушников, которые вы можете выбрать, чтобы улучшить свой игровой опыт. Вы можете выбрать один из нескольких доступных проводных вариантов или даже приобрести дорогущий вариант для аудиофилов, который в играх себя тоже неплохо покажет. А для тех, кому нужны беспроводные наушники-вкладыши, Razer представила новейшую модель Hammerhead True Wireless X с низкой задержкой. Стоит отметить, что в дизайн устройства производитель явно тоже вложил немало средств — Hammerhead True Wireless X с полностью черной глянцевой поверхностью привлекают внимание интересной фишкой в виде подсветки логотипа. На рынке нет наушников беспроводного типа, которые оборудованы подсветкой, так что пользователь сможет слушать музыку и попутно привлекать внимание окружающих.

Важным преимуществом наушников является игровой режим с низкой задержкой в 60 мс, который можно активировать с помощью сенсорного управления или через приложение Razer Audio. Приложение также позволяет переназначать сенсорные жесты, настраивать эквалайзер, управлять световыми эффектами, а также обновлять прошивку, если вдруг производитель выпустит что-то свежее. Razer Hammerhead True Wireless X подключается к источнику звука через Bluetooth 5.2, а также поддерживает Google Fast Pair. Заявленное время автономной работы составляет 6 часов (7 часов с выключенной подсветкой) и до 24 часов (28 часов с выключенной подсветкой) с чехлом. Цена для России пока что не названа.