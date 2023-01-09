Razer представила ноутбук Blade 16 с RTX 4090 на борту

Компания Razer на выставке CES 2023 официально представила новые игровые ноутбуки, которые можно назвать идеальным решением, если не учитывать их огромную стоимость. Например, ноутбук Blade 16 с диагональю дисплея 16 дюймов предоставляет возможность получить 4К-дисплей с частотой обновления в 120 Гц или Full HD-дисплей с частотой обновления 240 Гц. Соответственно, если пользователь покупает ноутбук для соревновательных видеоигр, то он может брать вариант на 240 Гц и получать более плавную картинку в шутерах, например, а если вы хотите играть в одиночные игры и получить максимальное качество картинки, то стоит отдать предпочтение 4К-варианту. И чтобы вы могли выжать из ноутбука столько FPS, производитель решил сделать гаджет достаточно мощным.

Начать стоит с того, что потенциальный покупатель может приобрести себе ноутбук с видеокартой от RTX 4060 до RTX 4090 — пока что производитель не называет стоимость данных комплектаций, так что даже примерно сказать о том, за сколько такой ноутбук можно купить, сложно. Также пользователь имеет возможность выбрать себе мобильный процессор от компании Intel нового поколения, что, безусловно, тоже приятно. В конечном итоге тысяч за 6 долларов можно собрать крайне производительную систему, которая легко справится с любыми современными видеоиграми. Конечно, стоимость внушительная, но если вы хотите играть в видеоигры и для вас важна мобильность, то придётся выбирать из того, что предоставляет компания.