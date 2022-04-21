Razer представила новую звуковую панель Leviathan V2

Razer все больше превращается из специализированного производителя игровых аксессуаров в более стильный бренд. Сегодня Razer анонсировала новую звуковую панель Leviathan V2.

Первоначальный Leviathan представлял собой небольшую звуковую панель 5.1 Dolby Digital с 5.1 каналами: двумя полнодиапазонными драйверами, двумя высокочастотными динамиками и сабвуфером. Миниатюрный Leviathan V2 поднимает планку благодаря пространственному звуку THX и звуку 7.1. Это два полнодиапазонных динамика, два пассивных излучателя, два твитера и направленный вниз сабвуфер. Bluetooth был соответствующим образом обновлен с версии 4.0 до 5.2, и стало еще проще переключаться между несколькими устройствами.

Наиболее заметным изменением в Leviathan является добавление подсветки Chroma RGB, поэтому внешний вид звуковой панели можно настроить так, чтобы он соответствовал остальной части пользовательской настройки Razer, используя то же программное обеспечение, что и его клавиатуры, гарнитуры и мыши. Приятно то, что само устройство не украшено светящимся логотипом или краями, подсветка расположена под динамиком, поэтому это больше похоже на декоративное освещение.

Самое главное в Leviathan V2 — это пространственное звучание, которое позволяет геймерам отслеживать движение, прислушиваясь к нему, что хорошо делают гарнитуры, а звуковые панели обычно не могут.
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