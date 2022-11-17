Razer представила обновленный ноутбук Blade 14 Mercury Edition

Компания Razer представила обновленный ноутбук Blade 14 в цветовом исполнении Mercury Edition. Цветовая гамма представляет собой корпус из анодированного алюминия Mercury, в свою очередь клавиатура выполнена в матовом черном варианте. Теперь модельный ряд линейки Razer Blade 14 предлагает три цветовых варианта: Mercury, Quartz и Black.

14-дюймовый ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen 9 6900HX и графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 30-й серии (GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3070 Ti). На борту модели быстрая память 16 ГБ DDR5 4800 МГц. Обновленный ноутбук получил поддержку USB4. Razer Blade 14 Mercury Edition предлагает два варианта дисплея: QHD с частотой 165 Гц и FULL HD 144 Гц.

Порты ввода/вывода включают: 2 порта USB-C, 2 порта USB-A, порт HDMI, Wi-Fi 6E. Автономность устройства достигает 11 часов.

Конфигурация ноутбука AMD Ryzen 9 6900HX и NVIDIA GeForce RTX 3060 продается по цене 1 999 долларов.

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