Razer представила обновленный ноутбук Blade 14 на базе AMD Ryzen 9 6900HX

Razer представляет последнюю версию игрового ноутбука Razer Blade 14, который должен стать самым мощным в линейке.

Обновленный Razer Blade 14 сочетает в себе новейший процессор AMD Ryzen 9 6900HX с новейшей графикой NVIDIA GeForce RTX 30 (GeForce RTX 3060, GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3080 Ti), 16 ГБ оперативной памяти DDR5, 1 ТБ SSD накопителем. Ноутбук имеет ультратонкий корпус весом 1,78 кг, прочное алюминиевое основание с анодированными покрытием. Модель будет поставляться с несколькими вариантами дисплея: QHD 165 Гц и дисплей FHD 144 Гц. Razer Blade 14 поддерживает технологию THX Spatial Audio, оснащен клавиатурой с RGB-подсветкой Razer Chroma RGB, работает на ОС Windows 11, а также ноутбук получил сенсорную панель Microsoft Precision Glass Touchpad.

Ориентировочная цена обновленного ноутбука начинается от 1999 долларов. Поставки начнутся 17 марта 2022 года.