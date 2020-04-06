Razer представила обновленную серию ноутбуков Razer Blade 15

Razer Blade 15 2020 года будут оснащены новейшими процессорами Intel Comet Lake. На выбор процессоры i7-10875H и i7-10750H (8/16 и 6/12). Обе модели будут поставляться с беспроводным модулем Intel Wi-Fi 6 AX201 и с 16 Гб оперативной памяти с частотой 2933 МГц.

На выбор пользователя видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2070 или Nvidia GeForce RTX 2080 Super. По словам производителя, дисплей будет иметь частоту обновления 300 Гц и разрешение 4K.

Доступные подключения: USB 3.1 Gen 2 Type-A, порт HDMI, порт USB Type-C и порт Thunderbolt 3 (USB-C). Стоимость ноутбуков начинается от 1600 долларов.