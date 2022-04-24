Razer представила обновленную звуковую панель Leviathan V2

Razer впервые выпустила игровую звуковую панель Leviathan в 2014 году и теперь вышла долгожданная обновленная версия. В новом Leviathan V2 реализовано несколько ключевых обновлений, добавлена ​​RGB-подсветка, улучшенный сабвуфер и поддержка THX Spatial Audio.

Визуально новый саундбар Leviathan V2 очень похож на оригинальную модель, в том числе относительно небольшими размерами. Однако добавление настраиваемого 18-зонного RGB-освещения (Razer Chroma) придает ему дополнительный шарм. Что касается сабвуфера, то он изменился еще немного. Помимо того, что он немного больше (5,5 дюйма против 5,25 дюйма), он больше похож на куб, чем на трапецию.

Звуковая панель оснащена двумя полнодиапазонными драйверами, двумя пассивными излучателями и двумя твитерами, которых должно быть достаточно, чтобы заполнить комнату приличного размера. Кроме того, новинка поддерживает технологию THX Spatial Audio и Bluetooth 5.2.

Игровая звуковая панель Razer Leviathan V2 доступна по цене 249,99 долларов.

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