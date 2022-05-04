Razer представила первый в мире игровой ноутбук Blade 15 с OLED-дисплеем с частотой 240 Гц

Игры и видеоконтент перемещаются быстро благодаря сверхбыстрому времени отклика панели в 1 мс, освобождая пользователей от выбора между точностью цветопередачи или скоростью. Уникальный новый OLED-дисплей будет иметь типичную яркость 400 нит и отображать до 100% цветов DCI-P3 для четкого и чистого изображения, идеально подходящего для различных функций, включая редактирование фотографий и видео, просмотр фильмов или игры в игры AAA. Новая модель Blade 15 оснащена премиальными комплектующими для хранения данных премиум-класса, такими как 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ, а также дополнительный слот M.2 для дополнительного пространства. Как и остальная часть семейства Blade, он также оснащен проверенным временем алюминиевым корпусом, фрезерованным на станке с ЧПУ, решетками динамиков с лазерной резкой и универсальным подключением с помощью Thunderbolt 4, USB Type C, USB Type A и порт HDMI. Новый OLED Blade 15 будет иметь конкурентоспособную цену по сравнению с другими аналогичными конфигурациями Blade 15.