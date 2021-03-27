Razer представляет игровую гарнитуру Kraken V3 X

Razer представила новую игровую гарнитуру под названием Kraken V3 X, которая способна выдерживать более длительные игровые сессии.

Razer Kraken V3 X предназначена для удобства пользователя, а также обеспечивает захватывающий игровой процесс. Он покрыт тканью и пеной, которые смягчают уши. Игровая гарнитура имеет мягкую набивку на оголовье.

Гарнитура Kraken V3 X разработана с использованием новейших технологий Razer с использованием 40-мм драйверов TriForce, объемного звука 7.1 и фирменного кардиоидного микрофона HyperClear Cardioid от Razer. Звуковые возможности игровой гарнитуры обеспечат отличные игровые возможности при любом использовании, даже в течение продолжительных периодов времени.

Гарнитура может быть подключена через USB и совместима с играми для ПК и PlayStation 4. Kraken V3 X не поддерживает беспроводную связь и в настоящее время не совместим с игровыми консолями Xbox. Также новинка оснащена Razer Chroma RGB, позволяющим выделять миллионы цветов. Игровую гарнитуру Razer Kraken V3 X можно купить всего за 70 долларов США.