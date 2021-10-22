Razer представляет первоклассные компоненты для ПК, разработанные для энтузиастов

Razer, ведущий мировой лайфстайл бренд для геймеров (код акций в Гонконге: 1337), сегодня представил Razer Kunai, Razer Hanbo, Razer Katana и Razer PWM Fan Controller – новый ряд высокопроизводительных компонентов для ПК, разработанных для энтузиастов с целью создания идеального игрового десктопа. Новые компоненты включают в себя передовые гидравлические корпусные вентиляторы, жидкостные кулеры "все в одном", разнообразные ведущие в отрасли блоки питания с платиновым рейтингом и контроллеры для максимальной производительности и настройки.

Новые компоненты разработаны в соответствии с самыми высокими стандартами надежности, а также оснащены простым программным обеспечением plug-and-play, обеспечивающим легкий доступ к температурным данным ПК. Кроме того, эти высокопроизводительные продукты поддерживаются в Razer Synapse и оснащены адресным RGB (aRGB) освещением для более полного погружения в игровой процесс.

Разработано для энтузиастов

Выпуск этих новых компонентов для ПК знаменует собой еще одну веху в расширении деятельности компании Razer в области десктопных игр. Каждый продукт был разработан с учетом интересов ПК-энтузиастов и тщательно интегрирован во все программное обеспечение Razer, чтобы обеспечить захватывающий и простой в использовании опыт для конечных пользователей.

Razer Kunai - это высокопроизводительные корпусные вентиляторы для ПК, оснащенные новейшей в отрасли технологией гидравлических подшипников. Эти ультрасовременные кулеры предназначены для создания максимального воздушного потока и оптимизированы для эффективного охлаждения ПК с минимальным шумом. Кулеры доступны в размерах 120 и 140 миллиметров и оснащены светодиодами с широким спектром возможностей подсветки aRGB, чтобы соответствовать форме и стилю любого игрового ПК.

Razer Hanbo - это жидкостные кулеры "все в одном" (All-in-One, AIO) с адресной RGB-насадкой. Созданные в результате технологического партнерства Razer и Asetek, эти передовые решения для охлаждения компьютеров обеспечивают максимальную эффективность теплового охлаждения процессоров и доступны с размерами радиаторов 240 и 360 миллиметров. Благодаря оптимизированной конструкции всасывающей помпы, обеспечивающей бесшумную работу и повышенную надежность, жидкостный кулер обеспечивает надежную игровую производительность, включая настраиваемую и адресную RGB-подсветку. В дальнейшем Razer и Asetek продолжат сотрудничество в области новых технологий охлаждения AIO.

Razer Katana - блоки питания ATX с рейтингом Platinum, обеспечивающие необходимую мощность, производительность, надежность и поддержку CPU/GPU, которые так нужны геймерам. Эти полностью модульные блоки питания оснащены первоклассными электрическими компонентами для сверхэффективной подачи питания, способными обеспечить чистую и стабильную мощность для игровых ПК. Блоки питания доступны в различных вариантах мощности от 750 до 1200 Вт с рейтингом Platinum, а также эксклюзивный блок питания мощностью 1600 Вт с рейтингом Titanium, вся линейка включает в себя вентилятор с режимом zero RPM aRGB и полную совместимость с Razer Chroma.

В дополнение к этим новым передовым решениям Razer также представит новый контроллер вентиляторов с широтно-импульсным модулятором (PWM), предназначенный для поддержки до восьми вентиляторов Razer Kunai. Контроллер вентиляторов Razer PWM интегрируется с программным обеспечением Razer Synapse для настраиваемого управления кривой вентилятора, что поможет улучшить воздушный поток и тепловые характеристики любого игрового ПК.

Razer начнет поставлять новые линейки компонентов в Соединенных Штатах в этом месяце, а в остальной мир они поступят позднее в этом году.