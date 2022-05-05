Razer выпускает обновленный ноутбук Blade 15 с OLED-дисплеем с частотой 240 Гц

Компания Razer объявила о выпуске обновленного ноутбука Razer Blade 15 с OLED-дисплеем QHD с частотой 240 Гц. Помимо впечатляющего дисплея, ноутбук также оснащен процессором Intel Core i9-12900H и NVIDIA RTX 3070 Ti. В отличие от других вариантов монитора, OLED-дисплей с частотой 240 Гц обеспечивает высокую частоту обновления для игр, а также яркие цвета и глубокий черный цвет для превосходного качества изображения. Благодаря частоте обновления 240 Гц и времени отклика 1 мс этот дисплей хорошо подходит для игр, а также для редактирования видео и изображений благодаря 100-процентному охвату цветовой гаммы DCI-P3.

В дополнение к процессору Intel Core i9-12900H и графическому процессору ноутбука NVIDIA RTX 3070 Ti имеется 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ с дополнительным слотом M.2 для увеличения объема памяти. Также есть Thunderbolt 4, порт USB-C, порт USB-A, порт HDMI и полноразмерное устройство чтения SD-карт для подключения. Новый Razer Blade 15 появится в продаже в четвертом квартале 2022 года по цене 3499 долларов.