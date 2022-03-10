Razer выпустил петличный Bluetooth-микрофон Seiren для мобильных стримеров

Razer представила Seiren Bluetooth, свой первый петличный Bluetooth-микрофон. Всенаправленный микрофон на основе искусственного интеллекта, создан чтобы помочь мобильным стримерам и видеоблогерам, которые хотят лучшего качества голоса.

В Seiren Bluetooth есть разъем 3,5 мм для мониторинга через наушники, вы можете подключить его к телефону с помощью приложения Razer Streaming, чтобы настроить уровни шумоподавления, уменьшить задержку для игровых потоков и настроить звук. Аккумулятора хватает на четыре часа с включенным ИИ и на шесть часов с отключенным ИИ. Входящие в комплект фильтры помогают уменьшить шум как в помещении, так и на улице. Seiren Bluetooth доступен за 100 долларов и он работает со всеми телефонами, а также со стриминговыми приложениями, такими как Streamlabs, Twitch и YouTube.