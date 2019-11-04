Razer выпустила беспроводные наушники Hammerhead True Wireless

Компания Razer представила свои беспроводные наушники Hammerhead True Wireless.
Корпус наушников защищен от воды и пыли по стандарту IPX4.
Подключиться к гаджету можно с помощью Bluetooth 5.0. С наружной стороны есть сенсорная панель для управления.
Одного заряда аккумулятора хватит на 3 часа прослушивания музыки. Однако в комплекте идет зарядный кейс, с которым автономность увеличивается до 16 часов. Заряжается футляр через порт USB Type-C.
Цена наушников Razer Hammerhead True Wireless 100 долларов.