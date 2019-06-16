Razer выпустила гарнитуру игрового класса Kraken X стоимостью в 50 долларов

Компания Razer представила гарнитуру игрового класса Kraken X, которая относится к накладному типу. Новинка оснащена 40-миллиметровыми динамиками с неодимовыми магнитами и микрофоном. Диапазон воспроизводимых частот простирается от 12 Гц до 28 кГц. Для подключения используется стандартный 3,5-миллиметровый коннектор, который позволяет использовать наушники с компьютерами и мобильными устройствами. В продажу устройство выйдет до конца этого месяца. Приобрести аппарат можно будет в черном цвете по цене 50 долларов.