Razer выпустила игровой монитор Razer Raptor

Компания Razer является одним из лидеров игровой периферии. Но была далека от рынка мониторов. Все изменилось с выпуском Razer Raptor.

Монитор доступен для покупки в Великобритании и США за 700 долларов, когда ждать в Европе не известно. Razer Raptor относится к игровым мониторам, 27 дюймовый безбликовый WQHD IPS дисплей с частотой обновления 144 Гц. Время отклика 1 мс, поддерживает функцию AMD FreeSync и Nvidia G-Sync.

Монитор имеет встроенную в подставку подсветку Razer Chroma RGB, программируемую с помощью Razer Synapse 3. Имеется 4 USB-кабеля: два USB-C с поддержкой подачи питания и два USB 3.2 Gen 1. Разъемы подключения: один DisplayPort 1.4 и один HDMI 2.0a. Монитор имеет регулировку наклона и высоты 90º.