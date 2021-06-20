Razer выпустила зарядное устройство USB-C GaN на 130 Вт

Razer USB-C GaN обеспечивает высокую выходную мощность 130 Вт. Устройство оснащено двумя портами USB Type-C и двумя портами USB Type-A. Портов хватит для зарядки смартфона, планшета, ноутбука и другого устройства.
Зарядное устройство доступно в двух цветах: белом и черном. Razer USB-C GaN можно брать с собой, благодаря компактному размераму.
Интеллектуальная конструкция зарядного устройства защищает ваши устройства от перегрузки по току, перенапряжения, перегрева и короткого замыкания.
Зарядное устройство Razer USB-C GaN доступно для заказа через интернет-магазин Razer.