Razer запустила стриминговый сервис PC Remote Play

Компания Razer официально представила свою новую платформу Razer PC Remote Play, которая позволяет стримить игры с ПК на мобильные устройства с сохранением их родного разрешения, соотношения сторон и частоты обновления экрана. Приложение уже доступно для скачивания в App Store и Google Play, и совместимо с устройствами на Windows 11, iOS 18 и Android 14. Платформа построена на базе клиента стриминга Moonlight, однако для её работы необходимо установить обновлённый лаунчер Razer Cortex на ПК. Он поддерживает Steam, Epic Games Store и Microsoft PC Game Pass. На мобильных устройствах также потребуется установить Razer Nexus и само приложение Razer PC Remote Play. О разработке сервиса впервые объявили на выставке CES 2025, и с тех пор он находился в стадии бета-тестирования.

В релизной версии добавлена поддержка видеокодека AV1, который обеспечивает более высокое качество картинки при меньшей задержке. Также реализована совместимость с геймпадом Razer Kishi Ultra и всеми контроллерами, которые поддерживаются операционными системами iOS и Android. Для владельцев Kishi Ultra на Android доступна технология Sensa HD Haptics, создающая тактильную отдачу на основе игровых звуков — она использует тот же модуль, что и для беззвучных уведомлений. При стриминге на iPad приложение Razer PC Remote Play полностью поддерживает подключённые клавиатуры, мыши и трекпады, что делает планшет Apple удобным решением для игр, особенно в жанре шутеров от первого лица.
Sony Xperia 10 V получил последнее обновление Android …
Компания Sony начала распространение обновления операционной системы Android 15 для компактного смартфона…
Компактный OnePlus 13T получит ёмкий аккумулятор …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился новыми подробностями о смартфоне OnePlus 13T, кото…
Представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy F06 5G…
Компания Samsung пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Galaxy F06 5G, которая основана на 6-…
OPPO Find X8 Ultra, X8s и X8s+ показали на студийных фото…
Китайские издания и блогеры опубликовали множество живых фотографий флагманских смартфонов OPPO Find X8 U…
Опубликовано первое фото с камеры смартфона Xiaomi 15S Pro …
Один из сотрудников Xiaomi случайно опубликовал фотографию, сделанную на еще не представленный официально…
Vivo V50 Lite 5G с АКБ на 6500 мАч оценен в 400 евро…
Компания Vivo выпустила на европейский рынок смартфон Vivo V50 Lite 5G, который уже появился в продаже в …
Представлен OnePlus Slim Magnetic Power Bank 5000mAh…
Компания OnePlus пополнила ассортимент внешних аккумуляторов моделью Slim Magnetic Power Bank 5000mAh, ко…
Realme P3 Ultra 5G оценили в 310 долларов …
Компания Realme выпустила в Индии смартфон P3 Ultra 5G, который оценен в эквивалент 310, 325 и 345 доллар…
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Обзор кнопочного телефона Xenium X240Обзор кнопочного телефона Xenium X240
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T ProЛучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor