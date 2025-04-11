Razer запустила стриминговый сервис PC Remote Play

Компания Razer официально представила свою новую платформу Razer PC Remote Play, которая позволяет стримить игры с ПК на мобильные устройства с сохранением их родного разрешения, соотношения сторон и частоты обновления экрана. Приложение уже доступно для скачивания в App Store и Google Play, и совместимо с устройствами на Windows 11, iOS 18 и Android 14. Платформа построена на базе клиента стриминга Moonlight, однако для её работы необходимо установить обновлённый лаунчер Razer Cortex на ПК. Он поддерживает Steam, Epic Games Store и Microsoft PC Game Pass. На мобильных устройствах также потребуется установить Razer Nexus и само приложение Razer PC Remote Play. О разработке сервиса впервые объявили на выставке CES 2025, и с тех пор он находился в стадии бета-тестирования.

В релизной версии добавлена поддержка видеокодека AV1, который обеспечивает более высокое качество картинки при меньшей задержке. Также реализована совместимость с геймпадом Razer Kishi Ultra и всеми контроллерами, которые поддерживаются операционными системами iOS и Android. Для владельцев Kishi Ultra на Android доступна технология Sensa HD Haptics, создающая тактильную отдачу на основе игровых звуков — она использует тот же модуль, что и для беззвучных уведомлений. При стриминге на iPad приложение Razer PC Remote Play полностью поддерживает подключённые клавиатуры, мыши и трекпады, что делает планшет Apple удобным решением для игр, особенно в жанре шутеров от первого лица.